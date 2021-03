L’ex direttore sportivo della Fiorentina e oggi uomo mercato del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato a Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: “Nel mio secondo ciclo a Firenze abbiamo lavorato senza avere l’entusiasmo dell’ambiente. Nonostante questo, però, nell’ultimo anno a gennaio eravamo ancora in lotta per l’Europa. Alla Fiorentina non ho mai vissuto un campionato di sofferenza dall’inizio come sta succedendo in questa stagione. Per l’affetto che ho spero che la squadra possa riprendersi presto”.