Sentite Firicano: “Simeone alla Fiorentina era arrivato con aspettative importanti ma Firenze è esigente. Cagliari è la piazza ideale per lui”

A TMW ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano a proposito dell’ex attaccante gigliato Giovanni Simeone: “Il giudizio resta immutato. Alla Fiorentina c’erano moltissime aspettative, era arrivato con la speranza di diventare non dico il sostituto di Batistuta ma un giocatore importante. E’ un ragazzo che da’ sempre il cento per cento e lontano da una piazza più esigente come Firenze dove comunque c’era l’ombra di tanti attaccanti di valore, a Cagliari in un ambiente diverso forse riesce a dare il meglio. Con il suo solito apporto di impegno e poi con gol che portano la squadra verso un finale tranquillo. E’ la piazza adatta per lui, se non segna per qualche partita magari nessuno storce il naso. Credo sia per i sardi un ottimo centravanti”.

