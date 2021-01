Sentite il giornalista : “Giusto che Massa abbia dato rigore. Skriniar-Kouame? Avevamo avuto subito la sensazione che avesse preso palla”

Il noto giornalista tifoso dell’Inter, Gian Luca Rossi è intervenuto su Youtube parlando della partita di ieri: “Non è possibile che con tutte le occasioni l’Inter ha avuto sia stato necessario mettere i titolari ed arrivare alla fine dei supplementari. Gli errori dell’Inter non sono come quelli della Fiorentina, il tiro va fuori, fa statistica, fa niente se va in curva. Anche gli errori di Hakimi o Perisic non sono comprensibili. Terracciano esce male su Sanchez, in ritardo, giusto che Massa abbia concesso il rigore”.

E ancora sugli errori: “Kouame ha chiesto un rigore, ha fatto un gran gol dopo, ma lì per lì tutti abbiamo avuti la sensazione che Skriniar fosse andato sul pallone. Ha fatto bene Massa e ha lavorato bene il Var”.