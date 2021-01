Sentite il giornalista juventino: “Il Napoli vincerà facile con la Fiorentina”

Il giornalista e tifoso juventino Claudio Pea è intervenuto su Radio Amore Campania parlando del turno di campionato prossimo quando la Fiorentina sfiderà il Napoli dicendo: “Se non gioca De Ligt vince l’Inter, il derby di Roma finisce in pareggio. Mentre il Napoli vince facile con la Fiorentina“.

Invece parlando della Supercoppa Juventus-Napoli: “Spero che la Juventus possa schierare l’Under 23, almeno una volta Agnelli mi ascoltasse, mandasse via Paratici e schierasse la seconda squadra. Il Napoli tiene più di noi a quella coppa. Sarà importante non uscire sconfitti a San Siro. L’unico obiettivo è la vittoria del decimo scudetto, poi dopo farò contenta mia madre di San Giovanni a Teduccio e tiferò per gli azzurri. Ronaldo contro il Sassuolo è stato un danno per la Juventus, il suo gol è una palla d’oro, costa un milione e trecentomila a partita. Voglio ricordare che la squadra bianconera si è rinforzata con Chiesa che è costata sessanta milioni di euro. McKennie trenta milioni, Kulusewski 44 e Morata 55, se queste sono le cifre esatte, la Juventus ha quattro giocatori che di somma è costata 190 milioni”.