Sentite il procuratore di De Maio: “Il suo anno a Firenze fu positivo, ma quando parlai con Corvino…”

Al sito Tuttomercatoweb.com ha parlato Diego Tavano, agente dell’ex difensore viola Sebastien De Maio. Queste le sue parole sull’avventura del suo assistito a Firenze: “Sebastien era in Belgio all’Anderlecht ma il clima era peso per via del terrorismo. Lui mi disse che se c’era la possibilità avrebbe voluto andare via nonostante fosse diventato il capitano della formazione belga. Corvino mi diede un’apertura ma quando arrivai a Firenze per formalizzare il discorso della mia commissione fece un passo indietro, poi accettai senza problema. L’anno di De Maio alla Fiorentina fu positivo”.