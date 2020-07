Sentite Juric: “Amrabat è la più grande sorpresa della mia vita”

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha speso parole di elogio per il prossimo neo viola Sofyan Amrabat: “È la più grande sorpresa della mia vita. Ha un’intelligenza incredibile, non sembrava all’inizio, non parlava la lingua, poi è marocchino, sai come sono i marocchini. Pensavamo che fosse solo forza, è la più grande sorpresa. Ha tanti margini di miglioramento”.

0 0 vote Article Rating