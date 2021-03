Sentite l’ex arbitro: “Giusta l’ammonizione a Mancini, gomitata senza cattiveria a Ribery”

Un episodio arbitrale è stato probabilmente determinante per lo svolgimento di Fiorentina-Roma: la gomitata rifilata da Mancini a Ribery. A nostro avviso non c’erano dubbi: quel gesto doveva portare all’espulsione del difensore giallorosso. Calvarese ha optato per il giallo e nessuno dalla sala Var è intervenuto per richiamarlo o correggerlo.

Eppure l’ex arbitro Massimo Chiesa non è di questo avviso e spiega su Calciomercato.com: “Corretto il giallo a Mancini per il colpo col gomito su Ribery, senza cattiveria. Giuste anche le ammonizioni per Ribery (su Pedro) e Kumbulla per proteste: entrambi erano diffidati e saranno squalificati. Decisivo il Var nel 2-1 finale di Diawara: la posizione di Karsdorp è regolare. Errore dell’assistente Galetto, elogiato la scorsa volta: anche i guardalinee sbagliano”.