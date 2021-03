Un gomito alto di troppo. Un’espulsione che ci poteva stare, eppure…

Fiorentina-Roma gara infrasettimanale della Serie A è stata diretta da Gianpaolo Calvarese di Teramo, assistenti Bresmes e Galetto con Aureliano al VAR.

Pochissimi, ma importanti, gli episodi della gara da segnalare; nel primo tempo al 40′ gomito alto di Mancini su Ribery. Calvarese mostra il giallo all’ex viola, il VAR rivede più volte l’episodio e decide di non intervenire. I dubbi restano perché l’intervento del difensore era volontario.

Nella ripresa, al 70′ giusta ammonizione a Ribery per un’entrata su Pedro, il francese era diffidato e salterà la trasferta di Parma. Al 74′ giallo anche per Kumbulla per proteste. All’88’ gol della Roma concesso dal VAR; il secondo assistente aveva segnalato offside, effettivamente Milenkovic salendo in ritardo tiene in gioco gli avversari.

Sul giudizio dell’arbitro pesa l’episodio accaduto nel primo tempo, ovvero la mancata espulsione di Mancini. Per il resto Calvarese è sempre sembrato vicino all’azione e ha controllato il match.