Sentite l’ex viola: “L’anno scorso tanti acquisti ma solo uno buono. Commisso spenderà ma…”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio dicendo: “Commisso arrivó con tanto entusiasmo ma ha capito che il calcio italiano non è così facile. Pensava di fare lo stadio subito, di comprare giocatori in maniera veloce ma ha sbattuto con uno spigolo. Penso che cerchi di essere oculato. Anche l’anno scorso tanti acquisti a gennaio ma di buono solo uno”

Su Vlahovic: “Se segnasse in doppia cifra le richieste per un rinnovo iniziano ad alzarsi. Deve tanto a Prandelli e il merito è di entrambi. Ha imparato tanti movimenti che prima non faceva”