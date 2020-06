Sentite l’ex viola: “Chiesa farebbe fatica ad adattarsi agli schemi di Conte”

L’ex giocatore di Fiorentina e Inter, Massimo Paganin è intervenuto a TMW Radio parlando di un possibile affare tra le due sue ex società per il giovane Federico Chiesa. Paganin ha infatti analizzato la posizione in campo del giovane figlio d’arte ora alla Fiorentina in relazione al modulo di Conte dicendo: “Chiesa farebbe fatica ad adattarsi allo schema di Conte, lui è un esterno che preferisce accentrarsi, non sarebbe da fare follie per lui”

