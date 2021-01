Sentite Mancini: “Chiesa? In un grande club non puoi concederti pause che altrove ti perdonerebbero”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore della Fiorentina, Roberto Mancini, ha parlato anche di Federico Chiesa, oggi alla Juventus, nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole sull’ex giocatore della Fiorentina: “Chiesa? In un grande club devi sempre dare il massimo, non puoi concederti pause che altrove ti perdonerebbero. Tutto questo ti fa crescere”. L’avvio di stagione del classe ’97 è stato ottimo: già 5 i gol segnati in Serie A in 15 presenze, tra cui la decisiva doppietta realizzata al Milan.