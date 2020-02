Sentite Paulo Sousa: “Ho detto ad Agnelli che per vincere deve prendere un altro portoghese. Cerco progetti vincenti e in Italia…”

L’ex allenatore della Fiorentina ed attuale tecnico del Bordeaux Paulo Sousa, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile ritorno in Italia e della possibilità di allenare la Juventus: “La Juve ogni anno si migliora, ha una mentalità vincente e una dirigenza stabile. Con Cristiano ha completato il puzzle: lui riporterà il trofeo a Torino. Sa che cosa ho detto ad Andrea Agnelli l’ultima volta che l’ho visto? “Se vuoi la Champions devi prendere un altro portoghese”. Il presidente mi ha ascoltato. Presto su una panchina italiana? Non lo escludo. Cerco progetti ambiziosi e vincenti, ho scelto di crescere partendo dal basso ma ho l’obiettivo di arrivare in alto”.