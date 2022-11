In occasione della presentazione del suo libro, l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha parlato del restyling del Franchi, muovendo una velata (fino a un certo punto) critica a Dario Nardella: “Io tifo per la Fiorentina, ma utilizzare i soldi pubblici per lo stadio è un errore. Secondo me per uno stadio servono denari privati, in questo caso della Fiorentina. Nel 2022 gli stadi si fanno privati”.