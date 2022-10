Sentite Sarri: “Se il campo dell’Olimpico rimane questo, Lotito dovrà cercarsi un altro allenatore”

Nel post partita di Lazio-Udinese, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni del campo dell’Olimpico che, secondo la sua opinione, hanno condizionato la partita. Queste le sue parole: “Il condizionamento è enorme. Avevamo preparato una serie d’uscite da dietro, abbiamo abolito tutto una volta concluso il riscaldamento. Cercare d’uscire con palla rasoterra veloce oggi era come innescare una bomba. Impossibile! Non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente, ma se il terreno è questo, deve prendere un altro allenatore”

E ancora: “Io su questi terreni qui non ci so giocare. Altrimenti andremo noi a giocare da qualche altra parte. Non sono nervoso, è una constatazione. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi palla a terra a partite, se trovo il terreno in queste condizioni non sono l’allenatore ideale. Se il terreno rimane questo, devono pensare a qualcun altro”.