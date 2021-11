Sentite Veretout: “Io sono romanista e voglio rimanere in giallorosso per vincere”

L’ex giocatore della Fiorentina Jordan Veretout ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro lo Zorya: “Il mio primo obiettivo era fare grandi cose con la Roma ed essere convocato in Nazionale. Sono molto contento di giocare per il mio Paese, ma adesso vorrei vincere con la Roma e arrivare il più in alto possibile. Il mio procuratore sta parlando con la società, io sono romanista e voglio rimanere qui”.