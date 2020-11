“Senza l’infortunio adesso sarebbe al Real Madrid. La Fiorentina ha fatto una cavolata”

Il corrispondete dal Brasile di Sportmediaset Andersinho Marquez è intervenuto a Radio Bruno per commentare il futuro di Pedro Guilherme, a un bivio tra la cessione definitiva in Sud America e un possibile, anche se poco ipotizzabile, ritorno alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Nel momento in cui è arrivato alla Fiorentina il giocatore era reduce da difficile infortunio, e la società viola era perfettamente al corrente della sua situazione. Quando ha recuperato gli acciacchi non credo che gli sia stato dato il tempo necessario per dimostrare le sue caratteristiche e i suoi reali valori. Voglio ricordare che se l’attaccante non si fosse fatto male al ginocchio, adesso sarebbe un attaccante del Real Madrid. Come sappiamo il Flamengo ha già un solido accordo con lui ed i suoi agenti per firmare un contratto di cinque anni: il club brasiliano è entusiasta, era tanto che i rossoneri non avevano un numero nove cosi. E’ un attaccante completo e lo sta dimostrando sul campo, adesso è veramente al cento per cento. Voglio sottolineare che la Fiorentina ha fatto una grossa cavolata a sbarazzarsene così“.

