“Senza lottare per l’Europa, la stagione della Fiorentina sarebbe un fallimento. Milenkovic? Può ripetersi il caso Chiesa, attenzione al Tottenham per Vlahovic”

Il giornalista de Il Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Ecco il suo pensiero sul momento attuale: “La differenza da recuperare in classifica è molto ampia dopo le ultime stagioni disastrose. Se la Fiorentina non dovesse lottare per l’Europa, sarebbe un fallimento. Milenkovic? Ho la sensazione che si possa ripetere un nuovo caso Chiesa, con la società che cede il giocatore il 29 agosto e il sostituto che arriva nelle ultime ore di mercato. Ad oggi dovrebbe essere Nastasic, che come Callejon lo scorso anno arriva da una stagione molto deludente. L’avvicendamento tra i due serbi non migliorerebbe la Fiorentina. Vlahovic? Il giro di mercato degli attaccanti forti deve ancora cominciare. Il Tottenham, in caso di cessione di Kane, potrebbe presentarsi a Firenze con tanti soldi: se non rinnova, tutto può succedere. Sostituire uno come il serbo sarebbe praticamente impossibile sia per qualità tecniche che per motivazioni”.