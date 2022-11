Senza Nico e Sottil, si rafforza la posizione da leader di Kouamé

Non ci sarà né Nico Gonzalez, né Sottil per le prime partite del 2023. I due tenteranno di recuperare per le ultime partite di gennaio ma, fino a quel momento, la leadership sulle fasce esterne sarà ancora una volta i mano a Christian Kouamé, vero e proprio “acquisto” della Fiorentina per questa stagione e autore di una gran prima parte di annata.

Con l’assenza dei due attaccanti esterni, è stato l’ivoriano a reggere in gran parte il peso del reparto offensivo della Fiorentina. Per lui, tra campionato e Conference, 19 presenze, 3 gol e 7 assist. Ricordando, che era sul piede d’addio. Insieme a lui Ikoné e Saponara. Starà a loro ricominciare l’anno come lo avevano terminato, da pedine fondamentali per Italiano. A riportarlo è il Tirreno.