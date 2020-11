“Senza tifosi allo stadio i giocatori si sentono in una bolla. E’ evidente che ci sia qualcosa che non va nello spogliatoio”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito al momento della Fiorentina: “Prandelli da quando è arrivato ha insistito molto su concetti quali identità, furore, orgoglio, quasi come chiamasse alle armi la sua squadra. Mi chiedo dunque se ci sia qualcosa che non va nello spogliatoio, qualche rancore nei confronti della società. Di fronte alle difficoltà i giocatori sono i primi a dover essere chiamati in causa, ma senza tifosi allo stadio è come se vivessero in una bolla. Il gruppo non è affiatato, si vede chiaramente che tra i calciatori non c’è solidarietà e la cosa sorprende dal momento che tanti di loro sono insieme da diverso tempo. Ci sono squadre che hanno avuto difficoltà enormi, di diverso tipo, in cui i giocatori si sono guardati negli occhi e si sono decisi a reagire. Questo alla Fiorentina non succede, e Prandelli dovrà lavorarci parecchio”.

