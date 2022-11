Serafini a FN: “Italiano e Pioli sono simili come tecnici, trasmettono coraggio alle loro squadre. Sono un ammiratore di Cabral, ma mi aspettavo un impatto diverso da lui in Serie A”

Nell’intervista a Fiorentinanews.com il giornalista e opinionista televisivo Luca Serafini, noto tifoso del Milan, ha espresso i suoi personali pareri sui due tecnici che si sfideranno oggi a San Siro, ovvero Stefano Pioli e Vincenzo Italiano, e su alcuni giocatori della Fiorentina che apprezza in particolar modo.

Sig. Serafini, parliamo di Italiano e Pioli: quali somiglianze e differenze nota nel loro lavoro?

“A mio parere entrambi vogliono dare un’identità di gioco molto chiara al loro impianto, e trasmettere coraggio alla squadra. Non sono certamente due difensivisti e prediligono il gioco offensivo. Le differenze forse sono nell’impostazione della squadra, ma questo dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori che hanno a disposizione. Le differenze maggiori riguardano le esperienze: Pioli sta facendo un percorso di un certo tipo dopo una lunga avventura in panchina, mentre Italiano è fra gli allenatori emergenti”.

Qual è il giocatore della Fiorentina che predilige in modo particolare? E perché?

“Il giocatore della Fiorentina che mi piace in modo particolare è Bonaventura, perché è un bravissimo ragazzo, un grandissimo giocatore, molto duttile perché lo conosco bene per quello che ha fatto e come si è comportato nel Milan. Con lui c’è un rapporto di affetto e di simpatia particolare. Io ero anche un grande ammiratore di Cabral quando era al Basilea. Non è vero che lui segnava molto soltanto nel campionato svizzero, ha fatto gol anche in Champions quando il Basilea la disputava. Da lui mi sarei aspettato un impatto diverso nel campionato italiano che invece non c’è stato. Ma la Serie A, come ben sappiamo, è particolarmente complicata per tutti”.