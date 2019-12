Serena: “Aspettiamo l’esplosione definitiva di Vlahovic. Montella si deve guadagnare la conferma”

L’ex calciatore della Fiorentina Michele Serena a TMW Radio ha parlato dell’attuale situazione della Fiorentina: ” I numeri non si possono cancellare, la classifica è quella. Il pareggio può dare una iniezione di fiducia alla squadra di Montella. Poi è arrivato il pari con un giovane come Vlahovic, ci stanno lavorando tanto e dicono che arriverà lontano. Aspettiamo la sua esplosione definitiva. Montella? Si deve guadagnare la conferma, come tutti. Per come è venuto il pari, equivale ad una vittoria. Ora aspettiamo la Roma, ma Vincenzo è un tecnico navigato e la vivrà spero nella maniera giusta. Con le grandi comunque vede uno spirito diverso”.