Serena: “Avevo previsto la Fiorentina tra le sorprese del campionato e invece sono deluso, ha un centrocampo tra i più forti della A”

Ex esterno viola, Michele Serena ha parlato a Radio Musica Television della Fiorentina e di quanto avesse previsto per la stagione viola: “Sono deluso, nelle mie previsioni d’inizio stagione avevo messo la Fiorentina tra le possibili sorprese del campionato, perché ha un centrocampo che è tra i più forti e talentuosi della A. Vederla in questa situazione mi rende perplesso e dispiaciuto, anche se è altrettanto vero che è difficile uscire dalla cosiddetta spirale di risultati negativi nella quale sono incappati. Ci vogliono piccoli segnali, qualche partita positiva o risultato favorevole per consentire loro di esprimersi al meglio. Non penso sicuramente che la Fiorentina valga questa classifica”.

