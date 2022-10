Serena: “La Fiorentina non ha una situazione tragica, ma se non segni finisce 0-0 se ti va bene. L’Inter…”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina e Inter Michele Serena è intervenuto a Radio Bruno Toscana, per commentare la sfida di domani al Franchi tra viola e nerazzurri: “Manca ancora qualcosina alla Fiorentina, ma non metterei una pietra sopra tutta la stagione. La scintilla c’è stata, secondo me, ma è mancata continuità, che è quella che ti porta in alto. Anche i gol, se non li fai, finisce 0-0 se ti va bene“.

Sul morale della squadra: “Qualcuno si è montato la testa? Non so dirlo con certezza, ma se l’ha detto il capitano stesso, ti fa capire. Comunque è successo anche all’Inter: l’hanno confessato alcuni giocatori. In ogni caso, i nerazzurri sono riusciti a riprendersi. Può farlo anche la Fiorentina, che deve risolvere le questioni nelle quattro mura dello spogliatoio”.