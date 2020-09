L’ex giocatore dell’Inter, Aldo Serena è intervenuto a TMW Radio parlando di Inter-Fiorentina: ” La Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsela a viso aperto e ad armi pari, anche perché l’Inter è al debutto e potrebbe avere ruggine”.

E su Biraghi: “Domani sarà ancora più motivato, affronta la squadra in cui era l’anno scorso e forse un po’ di rivalsa l’avrà, parliamo di un Nazionale, che in questi anni secondo me è stato sottovalutato”.