Serena: “La proprietà della Fiorentina ha mezzi e voglia per tirarsi fuori da questa classifica…”

L’ex calciatore Michele Serena è intervenuto a Radio Sportiva parlando di Fiorentina e della sua proprietà: “La proprietà della Fiorentina ha mezzi e voglia per tirarsi fuori da questa situazione di classifica, diamo tempo a Iachini per valutare i giocatori a disposizione e lavorare. Mi piange il cuore vedere i viola e la Sampdoria in quelle zone di classifica”

