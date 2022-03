Serena: “Vlahovic? Trovatemi un calciatore che dica di no alla Juventus. Il suo è un salto in avanti”

L’ex difensore della Fiorentina Michele Serena ha parlato così a Calcioinpillole: “Italiano è il miglior tecnico da qualche anno a questa parte. Ha fatto cose egregie in Serie C, B e A. Non è più una sorpresa, nonostante sia la sua prima esperienza in una squadra di un certo livello. È da qualche anno che sta facendo molto bene”.

Poi sul trasferimento di Vlahovic ha aggiunto: “Trovatemi un calciatore che dica di no alla Juventus. Il suo non è un salto nel vuoto, è un salto in avanti. Si migliorerà continuamente”.