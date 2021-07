La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente le date della prossima stagione. Il campionato di Serie A 2021/22, come risposta l’Ansa, avrà inizio domenica 22 agosto 2021 e si concluderà domenica 22 maggio 2022. Saranno in totale cinque i turni infrasettimanali, che andranno in scena per la precisione il 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1° dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022.