Serie A oltre il 30/06? Ecco tutti i giocatori della Fiorentina in scadenza

Il futuro del campionato di Serie A è appeso ad un filo. Scartate ormai le ipotesi di un ritorno in campo ad inizio maggio, adesso la Lega ha aperto un tavolo di lavoro per cercare di far riprendere il campionato ad estate inoltrata. In questi giorni la FIFA è al lavoro per produrre un documento che estenderà la durata dei contratti dei calciatori in scadenza a giugno 2020 e in prestito. In Serie A sono molti i big che vedranno il proprio accordo terminare il 30/06: Buffon, Chiellini, Mertens, Callejon e Ibrahimovic, tante per dirne alcuni. Anche nella Fiorentina c’è qualche giocatore in questa situazione.

Il più importante è sicuramente Martin Caceres, che la scorsa estate ha firmato un contratto annuale. La società viola però, ha un’opzione di rinnovo per un’altra stagione ed è praticamente certo che la eserciterà. Oltre all’ex Juventus, in scadenza a giugno c’è anche Cyril Thereau: in questo caso la certezza è che l’ex Udinese lascerà la Fiorentina alla fine della stagione. Da valutare anche la situazione dei giocatori in prestito: nella rosa di Beppe Iachini ci sono Milan Badelj (Lazio), Dalbert (Inter) e Rachid Ghezzal (Leicester).