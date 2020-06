Serie B, turno amaro per le toscane: pari per il Pisa, Livorno ad un passo dalla Lega Pro

Si è appena conclusa la giornata di Serie B: dopo la sfida di ieri tra Spezia e Empoli questo pomeriggio si giocavano 6 partite del 29° turno. Pomeriggio amaro per le squadre toscane impegnate. Dopo la sconfitta di ieri degli azzurri in Liguria, questo pomeriggio è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale per il Livorno: gli amaranto perdono 0-2 in casa contro il Cittadella e sono ad un passo dalla retrocessione matematica in Lega Pro.

Viceversa il Pisa riesce a strappare un pareggio sul campo dell’Arechi di Salerno: dopo il vantaggio della Salernitana nel primo tempo, al novantesimo il risultato finale è di 1-1. I nerazzurri rimangono a metà classifica a +5 sulla zona retrocessione e a -5 dalla zona Play Off.

Ecco tutti i risultati del pomeriggio:

Cosenza – V.Entella 2 -1

Crotone – Chievo 1 – 1

Livorno – Cittadella 0 – 2

Pescara – Juve Stabia 3 – 1

Salernitana – Pisa 1 – 1

Trapani – Frosinone 0 – 0

Pordenone – Venezia (ore 20.30)