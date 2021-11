Serrani: “Il mio gesto è stato sbagliato, ma ne sto pagando le conseguenze più del dovuto. Se fosse successo a mia figlia, non avrei messo alla gogna nessuno”

Andrea Serrani, il 45enne di Ancora autore della molestia contro la giornalista Greta Beccaglia, ha raccontato le sue sensazioni a Rai 2.

Di seguito le sue parole: “Ho sbagliato, ma secondo me il gesto che ho fatto non comporta che io sia visto come un mostro da tutta Italia. Non so nemmeno cosa mi sia passato per la testa, ma in quel gesto non c’era alcun tipo di malizia. E non ci sarà mai, perché per un certo tipo di cose non mi sono mai permesso di alzare le mani nei confronti di una donna. Mi sono pentito, ho sbagliato: ho fatto una leggerezza e sto pagando più di quello che penso dovrei pagare”.

Continua così Serrani: “Se fosse davanti a me, mi scuserei: non volevo turbarla o qualsiasi altra cosa. Il gesto è stato grave, ma arrivare da lì ad una molestia sessuale penso che ce ne passa. Se ci fosse stata mia figlia al posto della Beccaglia? Mi sarei sicuramente arrabbiato, ma non avrei impiccato o messo alla gogna nessuno. Non ho fatto violenza a livello fisico o verbale, se guardate bene il video ci sono altre persone che lo hanno fatto”.