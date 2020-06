Sersanti: “Fiorentina? Ancora devo firmare e parlare con la società. Un orgoglio che mi abbiano seguito”

Alessandro Sersanti, tra i protagonisti della promozione in Serie C del Grosseto, passerà alla Primavera della Fiorentina, attraverso il Siena che è il proprietario del suo cartellino, nella prossima stagione. Il centrocampista classe 2002 ha parlato così a Il Tirreno: “Ancora devo firmare, manca solo quello ma se ne occupa il mio procuratore. Io aspetto solo di parlare con la società viola. So che mi hanno seguito per tutto il campionato e questo mi inorgoglisce. Mi dispiace un po’ lasciare Grosseto perché per il mio percorso di crescita non sarebbe neanche stato male giocare un anno in C con questa maglia, comunque anche disputare un campionato Primavera a Firenze, in un torneo in cui ci sono tutti i migliori giovani d’Italia, è molto stimolante”.

