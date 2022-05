Serve benzina nel motore della Fiorentina? Nessun problema, ci pensa Italiano

Al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro la Roma, il gesto di Vincenzo Italiano sotto la Curva Fiesole è diventato in poco tempo virale. Come ha spiegato lo stesso tecnico viola, si è trattato un segnale di liberazione dopo le ultime quattro sconfitte di fila che sembravano aver definitamente rovinato la stagione della Fiorentina.

Se la Viola ha ripreso a sperare nella qualificazione all’Europa in questi ultimi giorni lo deve soprattutto a Italiano. Dopo un periodo nero condito da quattro ko di fila, nove gol subiti e appena uno segnato ha ritrovato in due mosse la sua squadra: la difesa è tornata impermeabile mentre l’attacco, con gli esterni, ha ripreso a pungere.

Normale dunque che l’umore in casa viola sia alle stelle e che quel gesto di riscatto, in piedi sui cartelloni pubblicitari, dopo quasi un mese vissuto in apnea sia diventato già iconico. Adesso mancano due partite per concludere la stagione nel miglior modo possibile, ovvero centrando la qualificazione in Europa.