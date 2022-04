Servirà tutto quello che non è stato fatto nel finale di partita a Empoli per inseguire ancora l’Europa

La Nazione in edicola questa mattina riavvolge il nastro e torna sulla gara d’andata tra Fiorentina e Empoli che si giocò al Castellani in un piovoso 27 novembre. Piovosa, beffarda e deludente fu anche la sconfitta che i viola trovarono nel derby toscano, maturata negli ultimi minuti di gara.

Prima Bajrami e poi Pinamonti cancellarono il vantaggio viola trovato grazie a Vlahovic, trovando allo scadere tre punti che sembravano insperati per l’Empoli. Dopo quella partita però, Italiano è riuscito a rendere matura una squadra attraverso i propri errori e la posizione in classifica lo dimostra. L’Empoli non vince da 13 gare, nonostante una tranquilla posizione in classifica. Oggi servirà tutto quello che non è stato fatto nel finale di partita dell’andata per continuare a inseguire l’Europa.