Sette anni di corteggiamento andati a segno!

Chissà se Jack Bonaventura in nazionale avrà guardato con occhi diversi quelli che diventerebbero suoi nuovi compagni. Sette anni di corteggiamento della Fiorentina alla fine sono andati a segno, per lui che è cresciuto in Toscana al Margine Coperta. Alla Fiorentina ora arriverà da jolly, cercando di trasmettere la sua esperienza ai tanti giovani a disposizione di Iachini. A riportarlo è La Nazione.

