Settebello Fiorentina: Doppietta di Benassi, a secco Vlahovic. Di Milenkovic il primo gol stagionale

90′ Termina il match: 7-1 a favore della Fiorentina alla prima uscita stagionale

89′ Gran cross di Ferrarini dalla destra, colpo di testa di Saponara e gran riflesso di Scenk che nega la gioia della doppietta all’ex centrocampista dello Spezia.

87′ Gran palla di Kokorin per Maleh: il centrocampista italo-marocchino controlla e calcia. Conclusione ribattuta.

82′ SETTIMO GOL VIOLA, BENASSI! Grande inserimento del centrocampista classe ’94 che aggancia benissimo e batte Scenk.

75′ Segna l’Ostermunchen! Fallo di mano di Ranieri in area di rigore; il direttore di gara assegna un calcio di rigore a favore dei tedeschi. Sul dischetto va Schiedemeier che realizza.

73′ Esce Ranieri per Ferrarini per la Fiorentina

72′ La Fiorentina continua a premere, anche se a ritmi più bassi rispetto ad inizio ripresa.

71′ Entra Agostinelli al posto di Munteanu

66′ SESTA RETE VIOLA! Kokorin serve benissimo in verticale Marco Benassi che entra in area e di destro batte l’estremo difensore dell’Ostenmunchen.

62′ QUINTO GOL DELLA FIORENTINA CON SAPONARA! Il trequartista viola raccoglie un traversone dalla sinistra e con un gran piatto destro mette la sfera sotto la traversa

58′ Grande incursione di Munteanu sulla destra: il rumeno arriva sul fondo e mette al centro non trovando nessun compagno

55′ Batti e ribatti in area di rigore: Saponara prova a concludere in girata. Tiro ribattuto dalla retroguardia tedesca

52′ Grande occasione per Munteanu! Cross di Terzic da sinistra, con il giovane rumeno che da pochi passi spara alto.

46′ LA FIORENTINA CALA IL POKER CON RANIERI! Sugli sviluppi di un corner, Ranieri in rovesciata mette dentro!

45′ Inizia la ripresa!

La formazione della Fiorentina nella ripresa: Terracciano, Igor, Terzic, Venuti, Ranieri, Maleh, Bianco, Benassi, Kokorin, Munteanu, Saponara.

45′ Termina la prima frazione di gara. Fiorentina in vantaggio 3-0 sull’Ostermunchen

39′ Grande azione della Fiorentina! Bonavantura serve in verticale Callejon che mette al centro per Sottil. Da pochi passi, l’esterno italiano spreca per il 4-0.

36′ La retroguardia dell’Ostermunchen nega ancora la gioia del gol a Vlahovic. Il centravanti serbo protegge bene la sfera e calcia in girata. Decisiva la deviazione di un difensore tedesco

33′ E’ Riccardo Sottil, con ogni probabilità, il grande protagonista di questo primo tempo. Ogni volta che tocca il pallone, l’esterno prova a fare una giocata diversa dal normale

29′ Gran lancio di Jack Bonaventura per Dusan Vlahovic: un’uscita dell’etremo difensore nega tutto proprio sul più bello.

25′ TERZO GOL DELLA FIORENTINA CON ALFRED DUNCAN! Gran cross di Lirola sull’out di destra, velo di Vlahovic e il centrocampista di potenza, deposita la sfera in fondo al sacco.

21′ Gran numero di Sottil sulla sinistra che dopo un tunnel, dribbla due avversari in girata esaltando il pubblico del Benatti.

17′ Fiorentina che continua a premere sull’acceleratore come vuole il suo allenatore. Callejon serve Vlahovic in mezzo, il numero 9 segna ma in posizione irregolare.

13′ RADDOPPIA LA FIORENTINA, BONAVENTURA! Callejon viene servito benissimo sulla falsa riga di quanto accadeva a Napoli. L’esterno spagnolo invece di servire Vlahovic al centro appoggia intelligentemente per Bonavantura che di tacco raddoppia!

9′ GOOOLL DELLA FIORENTINA!! Biraghi va a battere un corner dalla sinistra, Milenkovic svetta più in alto di tutti e batte l’estremo difensore tedesco!

7′ Fiorentina ancora chiusa sempre molto bene dall’Ostermunchen che “serra” tutte le linee di passaggio.

4′ Primo sussulto della Fiorentina. Lirola serve Callejon sulla destra che mette al centro; Sottil però, è in posizione di fuorigioco.

3′ Inizio compassato della Fiorentina, con i viola di Italiano che non riescono a trovare sbocchi.

1′ Inizia il match!

Prima uscita stagionale della Fiorentina. La squadra allenata da Italiano affronta questo pomeriggio i dilettanti tedeschi dell’Ostermunchen nel ritiro di Moena. Una partita che ci permetterà di apprezzare lo stato di forma di alcuni calciatori e anche le prime idee tattiche dettate alla squadra dal nuovo tecnico.

