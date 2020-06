Setti: “Abbiamo spinto affinché la finale di Coppa Italia Primavera con la Fiorentina si giocasse. Ecco quando sarà…”

Si torna a parlare di calcio ed anche di quello giovanile: la stagione della Primavera è stata interrotta ma restava da giocare la finale di Coppa Italia, tra Fiorentina e Verona. L’unica certezza è che questo ultimo atto è stato confermato e andrà in scena, il presidente gialloblu Maurizio Setti ha dato qualche dettaglio in più: “È una cosa bellissima e storica. Il Settore Giovanile è sempre stato un mio obiettivo. Essere in finale di Coppa Italia Primavera è una grande cosa: abbiamo spinto e lavorato perché questa finale venga giocata. Dovrebbe disputarsi nella prima metà di agosto, con il gruppo che l’ha conquistata”.

