L’edizione odierna de La Repubblica edizione fiorentina, si concentra sul futuro di Arthur Cabral. La società viola, con la parole del ds Daniele Pradé, ha ribadito la fiducia verso l’attaccante brasiliano, chiudendo a qualsiasi discorso, in entrata, in ottica calciomercato invernale.

Le premesse al suo arrivo in Italia erano ben altre, ma al momento le prestazioni recitano questi dati: due gol in 14 apparizioni nella seconda parte della scorsa stagione e quattro reti in 19 presenze in questa prima parte tra campionato ed Europa. Adesso per Cabral saranno settimane decisive per dimostrare il suo reale valore e ripagare così la totale fiducia che società e tecnico hanno riposto in lui.