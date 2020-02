Sfortuna Pavoletti: L’attaccante del Cagliari si rompe nuovamente il crociato

Non c’è pace per Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari, che stava recuperando da un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, è nuovamente incappato nello stesso infortunio. Ecco la nota della società sarda: “La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione”.