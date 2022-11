Sfortunata Fiorentina U15: manca la vittoria solo nel finale

Domenica agrodolce per la Fiorentina U15 che non riesce ad ottenere i tre punti nella gara casalinga contro il Sassuolo. I ragazzi di Nicola Magera, infatti, non hanno saputo mantenere il vantaggio acquisito, terminando in parità il match a causa di una sfortunata deviazione.

Nella gara valida per la sesta giornata di campionato, i padroni di casa (si giocava al ‘Bozzi’ di Porta Romana) sono passati in doppio vantaggio nel primo tempo, per essere rimontati soltanto agli sgoccioli della ripresa. Un punto, quello comunque guadagnato, che porta i giovanissimi calciatori a sei lunghezze dopo altrettante gare.