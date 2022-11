Sfuma l’ipotesi di un trasferimento di Venuti alla Salernitana: i dettagli

La Salernitana sembra aver abbandonato la pista relativa per arrivare al terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti, il quale era stato individuato come sostituto ideale dell’infortunato Pasquale Mazzocchi.

Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com il difensore non avrebbe accettato la destinazione Salerno; lo avrebbe fatto soltanto dopo aver firmato un ipotetico pluriennale con la società viola, ipotesi questa al momento più che remota.

La dirigenza e la proprietà granata sembrano quindi intenzionati a sondare di nuovo il mercato alla ricerca di un giovane da poter prendere in prestito con diritto di riscatto per non avere in rosa troppi esterni destri di proprietà.