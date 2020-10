Sfuma un altro obiettivo della Fiorentina: Deulofeu va all’Udinese

Nelle ultime ore il nome di Gerard Deulofeu, fantasista del Watford, è stato accostato alla Fiorentina. Niente da fare, come riportato da Sky Sport: lo spagnolo è in arrivo all’Udinese come rinforzo dell’ultimo giorno. Le due società hanno la stessa proprietà, la famiglia Pozzo. Lo spagnolo si trasferisce con la formula del prestito secco.

