Shock Passarella, è affetto da una malattia simile alla SLA: ecco le tristi condizioni del Caudillo della Fiorentina

Il glorioso capitano della Nazionale argentina che ha giocato anche in Italia con le maglie di Fiorentina e Inter.

“ Daniel Passarella è affetto da una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio. Non è più il Passarella che conoscevamo, adesso è un altro Daniel”. Ad annunciarlo sono gli amici dello storico ex difensore della Fiorentina , di cui notizia ne è data da Fan Page.

I suoi intimi spiegano che raramente esce di casa e che le sue uniche attività sono alcune passeggiate in macchina nel suo quartiere, ma mai da solo, perché all’improvviso può dimenticare l’indirizzo o perdere l’orientamento.

Passarella, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha allenato tra le altre Argentina e Uruguay, nel 2011 diventa presidente del River Plate, carica ricoperta fino al 2013. Nonostante negli ultimi tempi il suo nome sia stato collegato alla possibilità di allenare squadre cinesi, qatariote, arabe e anche sudamericane, nel suo entourage più stretto assicurano che si è trattato più di voci che di realtà, poiché in nessun caso avrebbero potuto assumersi la responsabilità di un impegno che non era più in grado di assolvere.