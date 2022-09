Shpilevsky: “Dovreste vedere la classe che ha Kokorin, è arrivato fisicamente pronto con noi. E segnerà anche diverse reti”

L’allenatore dell’Aris Limassol, Alexey Shpilevsky, è contento di avere tra le proprie fila l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, del quale ha parlato in maniera entusiastica.

“Dobbiamo dargli il tempo di realizzare pienamente se stesso – ha detto Shpilevsky a RB Sport – Sono contento di come sta andando avanti e che abbia iniziato a segnare. Sta migliorando sempre di più, siamo felici. La cosa più importante è dargli tempo. Sente la nostra fiducia, si lascia coinvolgere nel gioco, si diverte a giocare a calcio”.

Poi ha raccontato: “Il secondo giorno dopo il suo arrivo abbiamo lavorato individualmente con lui, un giovane portiere e un preparatore atletico. Avreste dovuto vedere la sua classe, i suoi movimenti, come legge le situazioni. La cosa principale è che era fisicamente pronto. E’ ha un livello tale che non può che aiutare la nostra squadra. Sono contento di come sta andando avanti, di come si comporta in partita, di come dà il massimo”.

E ora tutti si attendono diversi gol da parte sua: “Non solo penso che segnerà ancora in questa stagione, sono certo che non ne realizzerà solo una o due o tre reti”.