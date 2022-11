Shpilevsky: “Kokorin giocatore eccezionale, vorrei che rimanesse con noi”

Cinque gol e tre assist in otto partite di campionato, l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, sembra aver trovato la propria dimensione a Cipro, dove sta tornando ad essere protagonista con la maglia dell’Aris Limassol.

Kokorin si è trasferito in prestito nella sua attuale squadra, ma il tecnico biancoverde, Alexey Shpilevsky, vorrebbe che questo prestito si trasformasse in qualcosa di più stabile e duraturo: “Non dipende tutto da noi, ma come capo allenatore dell’Aris, ovviamente, vorrei mantenere un giocatore eccezionale nella mia squadra“.

Poi Shpilevsky ha aggiunto: “Ci dà molto e lui stesso ha avuto fiducia da parte del club e dello staff tecnico”.