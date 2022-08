Si accende un duello di mercato tra Fiorentina e Juventus per un giovanissimo terzino sinistro

Daniele Pradè aveva fatto capire che la Fiorentina non sarebbe intervenuto nel ruolo di terzino sinistro, già occupato da Biraghi e Terzic. In questi minuti, però, è uscito il nome di un giovane talento su cui il club viola avrebbe messo gli occhi.

Si tratta di Serif Nhaga, classe 2005 del Porto che secondo il giornalista Fabrizio Romano avrebbe attirato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. In Italia su di lui ci sarebbero Fiorentina e Juventus, che stanno spingendo per ingaggiarlo. Nhaga, 9 gol nella scorsa stagione, deciderà a breve il suo futuro.

Keep an eye on FC Porto’s talent Serif Nhaga. Left back has attracted interest from clubs in Spain/France as he’s available on free transfer – Italian clubs Juventus and Fiorentina are pushing to sign him. ⭐️🇵🇹 #transfers

Nhaga [9 goals last season] will decide his future soon. pic.twitter.com/yJrz4zhYZt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022