Si allenano ancora a parte due giocatori del Napoli che difficilmente ci saranno a Firenze: Gattuso senza quattro pedine

Attraverso il sito ufficiale, il Napoli ha comunicato l’attività della squadra partenopea durante l’allenamento di stamattina in vista della partita di domenica contro la Fiorentina: “La squadra ha svolto una prima fase di torello. Successivamente lavoro di possesso palla a tema ed esercitazione tattica per reparti. Di seguito partita a campo ridotto e sessione di tiri”. Da segnalare il lavoro di allenamento ancora differenziato rispetto al gruppo di Koulibaly e Lobotka, che molto probabilmente non saranno presenti a Firenze. Assenti Ghoulam e Maksimovic (quest’ultimo in attesa di tampone negativo).