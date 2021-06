Si allontana Goretti: l’uomo mercato del Perugia ha richieste in B

Nelle ultime settimane il nome di Roberto Goretti è stato accostato alla Fiorentina, ma per l’attuale direttore sportivo del Perugia potrebbero presto aprirsi altre strade. Il club viola, infatti, per il momento non ha affondato il colpo e non ci sarebbe da stupirsi se non dovessero esserci innesti in dirigenza.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Goretti potrebbe finire all’Ascoli. Il club marchigiano è alla ricerca di un dirigente dopo l’addio di Polito e l’uomo mercato degli umbri sarebbe la prima scelta. Inoltre, i buoni rapporti con il presidente Pulcininelli potrebbero convincerlo a fargli dire sì all’Ascoli e di conseguenza a far naufragare l’ipotesi di un arrivo alla Fiorentina. Nei giorni scorsi Goretti avrebbe rifiutato la proposta del Pescara per aspettare il club di Commisso, ma adesso la situazione potrebbe cambiare.