Si apre un ballottaggio sulla corsia di destra! In mezzo i soliti due certi del posto

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sulla formazione anti Atalanta. In mezzo al campo non sembrano esserci dubbi sul duo composto da Pulgar e Amrabat. Resta aperto il ballottaggio, in difesa, tra Caceres e Lirola. Lo spagnolo starebbe guadagnando posizioni, specie alla luce delle difficoltà evidenti mostrate dall’uruguaiano nelle ultime settimane. Prandelli, però, deciderà all’ultimo. Davanti, invece, non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Vlahovic e Ribery. Il francese rincorre il primo centro stagionale, lì dove, un anno fa ha segnato il primo gol italiano: la missione è quella di ripetere la storia, anche per andare a caccia di una vittoria che, in A, manca dal 25 ottobre scorso.

