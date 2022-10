Si aspettano novità da Igor, da valutare le condizioni di Sottil. I nodi da sciogliere di Italiano in vista della Lazio

In vista della Lazio, Italiano dovrà risolvere alcuni rebus che riguardano la sua rosa a disposizione. In primis quello che riguarda Igor, che è alle prese con problemi al polpaccio. L’allenatore viola spera di averlo fermato in tempo contro gli Hearts e di averlo a disposizione lunedì. In ogni caso la Fiorentina dovrebbe far sapere qualche novità nella giornata di oggi.

Da capire anche le condizioni di Gonzalez, Sottil e Barak. Per l’argentino pochi minuti in campo anche in Scozia e ci sarà da capire se potrà finalmente tornare titolare o meno. Continuano invece i problemi alla schiena per Sottil, che sarà da valutare. Ci dovrebbe essere Barak, dopo un turno di riposo contro gli Hearts in Conference. Lo scrive La Nazione.