Si avvicina Fiorentina-Cagliari: focus sugli acciaccati e sulla probabile formazione

La partita di domenica 24 tra Fiorentina e Cagliari si preannuncia densa di intensità, aspettative e possibili ritorni in campo. Ecco il punto sulla condizione fisica di alcuni calciatori viola e di come Italiano probabilmente gestirà le risorse a sua disposizione.

Il ritorno all’allenamento di gruppo da parte di Gaetano Castrovilli, dopo oltre un mese di stop per la contusione rimediata contro un palo dello stadio Marassi, è la novità più rassicurante in casa viola. Sicuramente non verrà impiegato dal primo minuto, ma comunque sarà a disposizione di Italiano per eventuali cambi in corso di partita.

Al contrario, la notizia più sconfortante (nonché più recente) è quella dell’infortunio nella sessione di allenamento di giovedì di Erick Pulgar: sarà indisponibile sicuramente per la gara contro il Cagliari, ma ciò che aggrava la questione è che si teme uno stop ben più lungo..

Il portiere Dragowski procede nel suo lavoro di riabilitazione dopo due settimane di assenza dal campo di gioco per una contusione alla coscia. Per Kokorin ancora lavoro personalizzato senza il resto della squadra: non è ancora al top della condizione e potrebbe dare forfait.

Riguardo a chi scenderà in campo, i dubbi verranno sciolti sabato, alla vigilia del match contro i sardi, quando Italiano terrà la consueta conferenza stampa. Probabilmente, però, si può ipotizzare un centrocampo con Bonaventura e Duncan ai lati e Torreira in regia. In attacco mancherà lo squalificato Sottil, e Italiano ha gli uomini contati (almeno fino alla finestra di mercato di gennaio): questo lo porterà probabilmente a schierare il tridente con Callejon e Gonzalez a supporto del centravanti Dusan Vlahovic.